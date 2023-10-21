Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

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