İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldı

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde, Filistin dışında yaşayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye ait ev, İsrail ordusu tarafından el konularak güvenlik merkezi haline dönüştürüldü.

Serahine, Hamas tarafından "Aksa Tufanı" saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1050'ye yükseldiğini aktardı.

Filistin Esirler Cemiyeti Medya Temsilcisi Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu gece düzenlediği baskınlar sırasında ve Doğu Kudüs'te 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

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