Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçmişte Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelinin kimliği tespit edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net