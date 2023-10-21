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DSÖ: Sağlık malzemelerimiz kısa bir süre sonra Gazze'ye hareket edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 11:09, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 11:10
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DSÖ: Sağlık malzemelerimiz kısa bir süre sonra Gazze'ye hareket edecek

X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Ghebreyesus, "Görünüşe göre, DSÖ'nün sağlık malzemeleri kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edecek. Malzemeler arasında travma ve kronik hastalık ilaçlarının yanı sıra temel ilaçlar da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze'deki insani yardım ekiplerinin korunması ve bölgeye yönelik sürdürülebilir insani erişimi talep ettiğini belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye bu sabah girmeye başladığı bildirilmişti.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtilmişti.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarılmıştı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmemişti.

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