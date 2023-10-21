Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramada 71,43 gram sentetik uyuşturucu, 18,36 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 3 tabanca, 2 tüfek, 25 fişek, bıçak ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu kapsamda, 17 Ekim'de Güroymak'ta özel harekat timlerinin de katılımıyla 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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