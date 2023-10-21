Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ile İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 1 kilo 749 gram sentetik uyuşturucu, 302 sentetik ecza hapı, 54,51 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 5 hassas terazi, 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da yakalandı.