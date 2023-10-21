Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde sürücü Mehmet Y. hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu N.Y. ile motosiklet sürücüsü Adnan P. ise yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net