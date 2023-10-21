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O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi

Uşak'ta ekmek fiyatlarına yılbaşından bu yana üçüncü kez zam geldi. Son zamdan sonra 7,5 TL'den satılan 250 ekmek, 230 grama düşürüldü ve 8 TL oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 12:35, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 12:36
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O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, artan maliyetlerin dayanılacak gibi olmadığını belirterek ekmeğin kilosunu 30 TL'den 35 TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Kurnaz, şu anda 7,5 TL'den satılan 100 gram simidin 10 TL olması için teklif sunduklarını ve onay beklediklerini de sözlerine ekledi.

Uşak 2023 yılına girerken 5 TL'den satılan 230 gram ekmek, 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından yüzde 50 zamlanarak 250 gramı 7,5 TL den satılmaya başlamıştı.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın talebiyle kilosu 30 TL olan ekmeğin kilosu 35 TL oldu. Fırın ve bakkallarda 7,5 TL'den satılan 250 gram ekmek de 230 grama çekilerek 8 TL'den satılmaya başlandı.

Zamlar hakkında bilgi veren Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, "Ne yazık ki ülkemizde her şeye korkunç zamlar geliyor. En çok da fırıncı ve unlu mamul üreten esnafımızın kullandığı maddelere gelen zamlar artık dayanılmayacak derecede arttı.

Normal ekmeklik unun 50 kiloluk çuvalı 550 TL'den 640 TL'ye yükseldi. Sarı unun çuvalı da 680 TL oldu. Benzin 35.96 TL/LT mazot 40.51 TL/LT'den satılıyor. Bizde artan maliyetleri göz önüne alarak ekmeğin kilosuna 5 TL zam yaptık" dedi.

Simide de zam yolda

Kurnaz, "İlimizde 7,5 TL'den satılan 100 gram simit içinde 10 TL teklifimizi komisyona sunduk. Tabi poğaça, açma gibi diğer unlu mamullerde de fiyat artışı talebinde bulunduk. Valilik Komisyonunun kararını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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