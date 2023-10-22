Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
Abur cubur enflasyonu
Abur cubur enflasyonu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu
Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu
Mahmut Arslan: Asgari ücret tespit komisyonu modelini kabul etmiyoruz
Mahmut Arslan: Asgari ücret tespit komisyonu modelini kabul etmiyoruz
Bakan Bolat: Meslek liselerini artırmaya büyük gayret gösteriyoruz
Bakan Bolat: Meslek liselerini artırmaya büyük gayret gösteriyoruz
O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi
O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir'de 5 baraj alarm veriyor

Kuraklığın etkilerinin görüldüğü İzmir'de başta Tahtalı olmak üzere içme suyunun sağlandığı tüm barajların doluluk oranları geriledi. Uzmanlar, bazı barajlarda geçen yılın yarısı kadar su olduğuna dikkat çekerken susuzluk tehlikesinin artmasından endişe ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 16:50, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 16:57
Yazdır
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 20 Ekim verilerine göre, kentteki 5 barajın doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk, Tahtalı'da yüzde 44'ten yüzde 29'a, Balçova'da yüzde 26'dan yüzde 15'e, Güzelhisar'da yüzde 65'ten yüzde 59'a, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 49'dan yüzde 22'ye, Ürkmez'de yüzde 52'den yüzde 16'ya düştü.

Kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Tahtalı Barajı'nda geriye dönük 24 yıllık bilgiler incelendiğinde, bugünkü baraj rezervinden daha aşağı seviyede olan 4 yıl (2001'de yüzde 15, 2007'de yüzde 19, 2008'de yüzde 5, 2009'da yüzde 26) bulunuyor.

Sıcak geçen yazdan sonra kışın yoğun yağış beklentisi

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Serhat Ural, AA muhabirine, son yıllarda dünya genelinde yağışların düzensiz gerçekleştiğini ve bu durumun tatlı su kaynaklarını etkilediğini ifade etti.

Ural, kurak geçen kış mevsimi ve yazın etkili olan sıcak hava nedeniyle Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Tahtalı Barajı'nda yüzde 29,84'lük suyumuz var. Bu, İzmir'in yüzde 40'lık ihtiyacını karşıladığımız Tahtalı Barajı'nın yaklaşık 8-9 aylık suyu demek. Tabii ciddi sıcak geçen yazın ardından kış dönemlerinde özellikle yoğun yağışlar görebiliyoruz. Özellikle ocak ayından sonra baraja su getiren yağmurları bekliyoruz. Vatandaşlarımızı da endişelendirmek için söylemiyorum ama kuraklık başlangıcı içerisindeyiz.

Mevcut miktarımız bizi yağmur yağmasa bile hazirana kadar taşıyacaktır. Ama her ne şekilde olursa olsun vatandaşlarımızı, barajlarımız dolu da olsa boş da olsa su kullanımı konusunda uyarıyoruz. Son 14 yılda barajımız yüzde 30'ların altına düşmemişti bu tarih itibarıyla. Ama biz hem yer altı su kaynaklarını hem de yüzeysel su kaynaklarını eşit miktarda kullanmaya gayret ederek her iki seviyeyi de korumaya çalışıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber