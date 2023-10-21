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Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 14:23, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 14:25
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Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda Koray Çelik (25) ile S.E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Çelik, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.E. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Koray Çelik, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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