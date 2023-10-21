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Diyarbakır'da 783 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 783 kilogram esrar, 8 bin kök Hint keneviri ve 15 bin kök skunk ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 14:30, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 14:32
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Diyarbakır'da 783 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Hedik ve Gönen mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 544 kilogram kubar, 239 kilogram toz esrar, 8 bin kök Hint keneviri ve 15 bin kök skunk ele geçirildi.

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