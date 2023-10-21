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İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı

İsrail ordusunun, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 14:36, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 14:36
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İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı ifade edildi.

Hastanelerden 4'ünün bu uyarıyı reddederek boşaltmama kararı aldığı, geri kalanların ise boşaltma aşamasında olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in iki haftadır uyguladığı bombardıman ve devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz korusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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