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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 15:22, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 15:24
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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 248 kişinin daha hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki 550 aileye yönelik katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 3 bin 353 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında olup henüz çıkarılmamış çok sayıda kurban var. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'i çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor."

İsrail'in saldırılarında sağlık ekiplerini de doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sağlık ekiplerinden 51 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

7 hastane ve 25 sağlık merkezi hizmet dışı

Bakanlık, hava saldırıları ve yakıtın tükenmesinden dolayı Gazze Şeridi'nde 7 hastane ve 25 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını aktardı.

Hastanelerde doluluk oranı yüzde 150'yi aşarken, gelen yaralı ve hastalara hizmet verebilmek için çok sayıda çadır kurulmak zorunda kalındığı vurgulandı.

İsrail güçlerinin, son olarak, El-Ehli Baptist Hastanesinde yaptığı gibi Kudüs Hastanesine de saldırı tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, buna karşı koymakta aciz kalan dünyanın gözü önünde ölüme olan açgözlülüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, "Sürekli tekrar eden tehditlere rağmen bizler, son anımıza kadar hastalarımızın ve yaralılarımızın yanında kalacağımızı ve çalışma alanlarımızı terk etmeyeceğimiz konusunda kararlı olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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