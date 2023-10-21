Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 16:07, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 16:03
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmak konusundaki azim ve kararlılığa vurgu yapılmıştı.