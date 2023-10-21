Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmak konusundaki azim ve kararlılığa vurgu yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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