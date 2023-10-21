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Süper Kupa maçının stadı belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklandı. TFF, maçın tarihini, stadını ve saatini de duyurdu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 17:02, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 17:04
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Süper Kupa maçının stadı belli oldu

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Takımların karşılacağı Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağı dillendirilyordu ancak kesinlik kazanmamıştı.

Süper Kupa maçı nerede, hangi gün, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yayımladığı açıklamayla maçın Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

Buna göre başkent Riyad'daki Al-Awwal Park'ta 30 Aralık'ta oynanacak final maçı saat 20:00'de başlayacak.

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