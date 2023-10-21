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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Gazze'ye yönelik diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüştü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 17:05, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 17:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

İsrail-Hamas çatışmasında 15. güne girildi. İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik bombardımanı aralıksız sürüyor.

Gazze'deki gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde kritik görüşmeler gerçekleştiriyor.

ERDOĞAN-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.

İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batının ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

ERDOĞAN-MUSEVENİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

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