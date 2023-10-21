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Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

Emeklilere 5000 TL ikramiyenin verileceği tarihle ilgili sorgulamalar devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle milyonlarca emekliye müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." açıklamasında bulunmuştu. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliler ikramiyeden faydalanacak mı?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 18:08, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 18:11
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Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek. Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar ise emekli ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ve kimlere verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin yarın (11 Ekim Çarşamba) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Bakan Işıkhan ödemelerin ise Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

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