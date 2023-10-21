Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

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