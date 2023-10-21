Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." notunu düştü.