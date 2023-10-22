2023 MTSK e-Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.10.2023 tarih ve 87283220 sayılı yazıları ekinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı'na ilişkin ''MTSK Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2023" güncellenerek yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 14:00, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 10:18
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.10.2023 tarih ve 87283220 sayılı yazıları ile 2023 MTSK Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR