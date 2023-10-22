TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ardından yol yapım çalışması için bölgede bulunan kepçeye ve asfalt dökme aracına çarpan tır, devrilerek alev aldı.

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, Narlı Kavşağı yakınlarında yol yapım çalışmasının sürdüğü alanda önünde seyreden minibüse çarptı.

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