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TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın minibüs, kepçe ve asfalt dökme aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 07:23, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 07:39
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TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, Narlı Kavşağı yakınlarında yol yapım çalışmasının sürdüğü alanda önünde seyreden minibüse çarptı.

Ardından yol yapım çalışması için bölgede bulunan kepçeye ve asfalt dökme aracına çarpan tır, devrilerek alev aldı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere yönlendirildi.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Gaziantep-Adana yönünde uzun araç trafiği oluştu. Ekipler, otoyolun Gaziantep Batı gişelerinden itibaren yolu ulaşıma kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçlar kullanılamaz hale geldi.

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