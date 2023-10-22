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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'deki denklik işlemlerinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Türkiye'deki denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu olacak. Sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisindeki üniversitelerden mezun olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 08:12, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 08:13
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'deki denklik işlemlerinde yeni dönem

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le 2017 tarihli düzenlemede değişiklik yapıldı.

Değişiklikle yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup Türkiye'de denklik başvurusu yapan adayların öğrenim gördüğü programın dili inceleme kriterleri arasına alındı.

Buna göre, önceki yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendi, "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge..." şeklinde değiştirildi. Bu belge, tanıma veya denklik başvurusu sırasında zorunlu hale getirildi.

Aynı maddeye eklenen hükümle, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanların bu uygulamadan muaf tutulması kararlaştırıldı.

MEB sınıf geçmede Türkçe baraj puanının 70'e çıkarılmasının gerekçelerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife Seçer, sınıf geçme baraj puanının Türkçe dersinde 70'e yükseltilmesi kararına ilişkin, "Öğrencilerin son 5 yıla ilişkin Türkçe dersindeki verilerini, sahadan idarecilerin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak masaya yatırdık. Araştırma sonuçlarımız, Türkçe dersi ile ilgili aldığımız önlemlerin bir ihtiyaç, bir gereklilik olduğunu ortaya koydu" dedi.

Belge, başvuru sırasında ibraz edilebilecek

Başvuru belgelerinin arasına eklenen yabancı dil başarı puan belgesi, başvuru sırasında ibraz edilebilecek.

Adayın öğrenim gördüğü programın eğitim diline ilişkin belgenin uygunluğu, mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvuruları incelenirken denetlenecek.

Söz konusu dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde denklik başvurusu reddedilecek.

Öğrenim görülen programın dilinde daha önce YÖK tarafından kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı YÖK tarafından belirlenecek.

Kazanımlarla ilgili şüphelerin giderilmesi amaçlandı

YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu düzenlemeyle, adayların öğrenimlerinin gerçekliği ile programın gerektirdiği kazanımların elde edilip edilmediği konusundaki şüphelerin giderilmesi amaçlandı.

Öğrencinin öğrenim gördüğü programın dilini bilmemesinin, programın gerektirdiği kazanımları edinemediği anlamına geldiğini belirten kaynaklar, bu şekilde mezun olunamayacağını vurguladı.

Kaynaklar, bu kazanımları elde edememesine rağmen öğrencinin mezun olmasının, ilgili yükseköğretim kurumunun nitelikli eğitim-öğretim faaliyeti yürütmediğini, düzenlediği diplomaların da herhangi eş değerliğinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

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