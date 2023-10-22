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Abur cubur enflasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce atıştırmalık reyonunda verdiği pozda bulunan ürünlerin fiyatı, enflasyonun nerden nereye geldiğini gösteriyor

Haber Giriş : 22 Ekim 2023 08:30, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 08:18
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Abur cubur enflasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmıştı. Toplamda 1002 lira ödeyen Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti.

Sözcü gazetesi, Erdoğan'ın market alışverişi sırasında, bisküvi, gofret ve kraker ürünlerinin yer aldığı reyonun önünde çekilen bir fotoğrafından yola çıkarak söz konusu ürünlerdeki son 2 yıldaki fiyat hareketliliğini inceledi. Türk Lirası'nın tarihi dip seviyeleri görmesine neden olan yeni ekonomi politikasının sonuçları Erdoğan'ın baktığı reyonda da görülüyor. Vergi artışları, temel gıda maddeleri ve akaryakıt zamları ile bunalan vatandaşın tükettiği atıştırmalıklarında fiyatının Ekim 2021'den bu yana değişimi şöyle:

Kaynak: Ekonomim

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