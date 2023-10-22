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İstanbul barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 21'e düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 21'in altına düşerken Büyükçekmece Gölü'nde kuruma nedeniyle su yüzlerce metre geriye çekildi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 10:13, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 10:14
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İstanbul barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 21'e düştü

Mevsim normallerinin altındaki yağış oranları, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını geriletmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ekim'de 21.69 olan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 21.01 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10.46, Terkos'ta yüzde 10.35, Sazlıdere'de yüzde 6.14, Alibey'de yüzde 22.96, Büyükçekmece'de yüzde 4.08, Ömerli'de yüzde 44.88, Darlık'ta yüzde 32.43, Elmalı'da yüzde 16.5, Pabuçdere'de yüzde 3.35 ve Kazandere'de yüzde 5.96 olarak kayda geçti. Büyükçekmece Gölü'nde su yüzlerce metre geriye çekilirken bazı bölgelerde toprağın kuruyarak çatladığı görüldü.

SON 9 YILIN ORANLARI

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 182 milyon 5 bin metreküp seviyesinde kaldı. Kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 607 milyon metreküp su alındı.İSKİ istatistiklerine göre, 21 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 66.22, 2016'da yüzde 40.43, 2017'de yüzde 51.69, 2018'de yüzde 52.76, 2019'da yüzde 44.37, 2020'de yüzde 32.07, 2021'de yüzde 47.03, 2022'de yüzde 43.48 iken bugünkü oran ise yüzde 21.01 olarak kayda geçti.

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