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'Çukurova'nın Efes'i' Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak

Osmaniye'de bulunan ve "Çukurova'nın Efes'i" olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti'ndeki tiyatro alanında, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Macar sanatçı Tilla Török, 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 10:37, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 10:37
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'Çukurova'nın Efes'i' Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak

Osmaniye'de bulunan ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmalarıyla büyük bölümü gün yüzüne çıkarılan tiyatro alanı, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, "Çukurova'nın Efes'i" olarak adlandırılan antik kent, binlerce yılın ardından yeniden kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gözetiminde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir başkanlığında yürütülen kazı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği antik kentte, tiyatro bölümünün yüzde 80'i, orkestra kısmının ise yüzde 100'e yakını ortaya çıkarıldı.

Büyük bölümü ortaya çıkarılan tiyatro alanı, 25 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Macar asıllı viyola ve halk müziği sanatçısı Tilla Török ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi korosunun vereceği konsere hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine Kastabala Antik Kenti'nin tiyatrosu, kilisesi, kalesi, hamamı ve nekropol alanıyla Anadolu tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bölgede 3 yıl önce başlattıkları kazı çalışmalarına son 1,5 yıldır Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin de dahil olduğunu aktaran Torun, "Burada, yakın zamanda Roma dönemine ait kandil çıkartıldı. Bununla birlikte yine heykel kalıntıları da yakın zamanda çıkarmış olduğumuz kültürel varlıklar arasındadır. Daha önceki süreçte de burada pan yani yarı keçi yarı insan figürleri bulunmuştu. Dolayısıyla burada kültürel varlık anlamında sürekli materyallerle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Torun, kent için önemli bir yere sahip "Çukurova'nın Efes'ini" tanıtmak, sanatsal ve kültürel etkinliklere açmak için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda antik kentte ilk etkinliği 25 Ekim'de gerçekleştireceklerini vurgulayan Torun, şöyle konuştu:

"Macar asıllı viyola ve halk müziği sanatçısı Tilla Török, Kastabala Antik Kentimizdeki bu tiyatro alanında 100. Yıl Marşı'mızı söyleyecek. Tiyatro alanını bu etkinliğe yetiştirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çukurova bölgesinde tiyatro alanı ve sütunlu yolu ayakta kalabilen tek yer olduğu için buraya Çukurova'nın Efes'i deniliyor. Antik kentimize yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

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