Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 12:32, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 12:33
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesi'nde oturan çiftin, oğullarından şiddet gördüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli M.Ş. (34), saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, uyuşturucu satın almak için anne ve babasından para istediği öne sürüldü.