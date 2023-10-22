Edirneli Muzaffer dede, Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Anadolu Ajansı ekibi, Edirne ve Tekirdağ'da Cumhuriyet ile yaşıt Muzaffer Akyıldız ve Emine Karagülle'yi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberinin üçüncü bölümünde 100 yaşındaki Muzaffer Akyıldız ve Emine Karagülle'nin hayat hikayeleri anlatıldı.

Edirneli Muzaffer Akyıldız, 7 çocuğu ve 30 torunuyla ay yıldızlı bayrağın altında özgür, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürmenin gururunu yaşarken, uzun ömrü boyunca biriktirdiği anıları da unutmuyor.

Akyıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 21 Aralık 1930'daki Edirne ziyaretinde görenlerden. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 7 yaşındayken gören Akyıldız, o anları hatırladığında ilk günkü heyecanını yaşıyor.

Asırlık çınar Muzaffer Akyıldız, "Cumhuriyet ile aynı yaşta olmak güzel bir duygu. Gençleri görüp onlarla konuşunca bana bir cesaret geliyor. Allah herkese böyle ömür versin" dedi.

Uzun ömrü boyunca unutamadığı birçok anısının olduğunu ifade eden Akyıldız, şunları söyledi:

"Edirne'de peynir ustalığı yaptım. Daha sonra İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra Almanya'ya gittim. Anılarım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Çocukluğumda unutamadığım en güzel anı ise Atatürk'ü görmüştüm. Öğretmenimiz 'Atatürk Edirne'ye gelecek sizi de götüreceğim' dedi. Bir gün önceden Edirne'ye gittik, Kıyık'ta kaldık. Atatürk geldiğinde Edirne mahşer yeri gibi kalabalıktı, öğretmenimiz beni kucağına alıp gösterdi Atatürk'ü. O günü ömrüm boyunca hiç unutmadım."

Akyıldız, uzun ve sağlıklı yaşamının sırrının stresten uzak durmak ve sağlıklı beslenmek olduğunu dile getirdi.

- "Dedemin en güzel anısı Atatürk'ü görmüş olması"

Akyıldız'ın torunu Dilek Çavdar da Cumhuriyet ile yaşıt bir dedenin torunu olmakla gurur duyduğunu ifade etti.

Dedesinin anılarıyla büyüdüğünü anlatan Çavdar, "Dedemin en güzel anısı Atatürk'ü görmüş olması. Bu da bize heyecan veriyor. Hatırlatmak amaçlı sürekli soruyoruz, şanslı hissediyoruz kendimizi." dedi.

Komşusu Sümmani Aksoy da Akyıldız'ın topluma örnek bir insan olduğunu söyledi.

Akyıldız'ın sağlam bir hafızaya sahip olduğunu belirten Aksoy, "asırlık çınar"ın anılarını ilk günkü gibi anlattığını kaydetti.

- "100 yaşında ulu bir çınar"

Tekirdağ'da yaşayan 100 yaşındaki Emine Karagülle de Cumhuriyet ile yaşıt olanlardan.

Bayburt'un Kırkpınar köyünde doğan Karagülle, 40 yıl önce ailesiyle Tekirdağ'a yerleşmiş. İşitme kaybı olduğu için sorulara cevap veremeyen 8 çocuk, 32 torun sahibi olan Emine nine, çocuklarıyla yaşamını sürdürüyor.

Oğlu Ali Karagülle, annesinin 100 yaşında ulu bir çınar olduğunu söyledi.

Annesinin örnek bir yaşam sürdüğünü belirten Karagülle, "Annem bizleri vatanına, milletine bağlı insanlar olarak yetiştirdi." dedi.

Annesinin Cumhuriyet ile yaşıt olmasıyla gurur duyduğunu dile getiren Karagülle, şöyle devam etti:

"Annem yıllarca anılarını bize, torunlarına anlattı. Atatürk, Bayburt'a geldiği zaman köyden gidemediği için görememiş. Annem 40 senedir bizimle birlikte yaşıyor. Namazını kılar, duasını eder. Yemeğini yediriyoruz, bazen bahçeye çıkartıyoruz. Soru soruyor, cevap veriyoruz ancak işitme kaybı olduğu için biz soru sorduğumuzda cevap alma şansımız olmuyor."