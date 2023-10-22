İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
İzmir'in Tire ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 13:23, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 13:24
Alınan bilgiye göre, E.G'nin kullandığı 35 BTL 349 plakalı otomobil, Maltepe Caddesi'nde Ali Doğan (26) yönetimindeki 35 BPG 171 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Doğan ile yanındaki Yaşar Mert Asmalık ağır yaralandı.
Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.