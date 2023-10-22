Afyonkarahisar'da balık avlamak için gittiği gölette boğulma tehlikesi geçiren kişi öldü

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sudan çıkarılan Müslüm T, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müslüm T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm T. (33), arkadaşı İ.K. (36) ile Kayabelen köyündeki gölete balık avlamaya gitti.

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