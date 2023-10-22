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HAK-İŞ: Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil

"Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil. Bu, bizim çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 14:01, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 14:23
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HAK-İŞ: Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil. Bu, bizim çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'in 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

Çalışma hayatında çözülmesi gereken temel sorunların başında sendikalaşmanın geldiğini belirten Arslan, "Ülkemizde işçilerin yüzde 14'ü sendikalara üye olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil. Bu, bizim çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi. Öte yandan yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergi dilimindeki haksızlık, kayıt dışı istihdam ve iş kazalarında kaybettiklerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılındaki önemli sorunlarımız." dedi.

- "Noterden üyelik şartını yasal düzenlemeyle çöpe attık"

HAK-İŞ'in en büyük farklılığı doğru yapılanları takdir etmek, eksikleri de gündeme getirmek olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"12 Eylül rejiminin bize dayattığı noterden üyelik şartını yapılan yasal düzenlemeyle çöpe attık. Gelirlerimizin yüzde 50'sinden fazlasını noterlere vermek zorunda kalmıştık. Dolayısıyla 6356 Sayılı Kanun'un en büyük değişikliklerden bir tanesi noter şartının kaldırılması ve e-Devlet üzerinden üyelik yapılmasıdır. Bunun dışında, yüzde 10 barajı vardı. Üstelik sendikaların vefat eden ve emekli olan üyelerinin de sayıldığı inanılmaz rakamlar vardı. Bu rakamlarda, yüzde 10 barajı geçip sendika kurma imkanı yoktu. Sendika kurmanın önündeki engellerden bir tanesi olan yüksek barajları da o kanunla ortadan kaldırdık. Önce yüzde 3 şimdi de yüzde 1 olarak bu mevzuatımızda devam etti. Bu da tartışılabilir. Özellikle bir kısım büyük iş kollarında yüzde 1 barajının bile gerçekten karşılanamayacağı bir dönem ama önemli bir aşamayı biz o kanunla ortadan kaldırmış olduk."

- "Soykırıma 'dur' demek için harekete geçmeliyiz"

Arslan, Filistin'e yönelik saldırıların ardından yardım kampanyası başlattıklarını ve konfederasyon olarak 500 bin lira yardım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, bu siyonist devletin yapmış olduğu katliamlara, soykırıma 'dur' demek için harekete geçmeliyiz. Bunu yaparken de demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden yola çıkmalıyız. O nedenle bize düşen büyük bir sorumluluk. Bunu seslendirmeye devam edeceğiz. Dayanışmamızı, kardeşliğimizi, Filistinli kardeşlerimize göstermeye devam edeceğiz."

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HAK-İŞ'in 48. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesaj da okundu.

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