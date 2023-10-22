Muğla'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 14:20, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 14:21
Çayhisar Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekipler, yakındaki ormanlık alanı tehdit eden alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.