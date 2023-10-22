Ticaret Bakanı Bolat: Gazze'nin yüzde 30'u maalesef yıkıldı artık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'nin yüzde 30'u maalesef yıkıldı artık bütün dünyanın bu gerçeği görüp Gazze'nin mutlaka uluslararası koruma altına alınıp korunması da büyük önem taşıyor." dedi.

Bakan Bolat, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin 21 yıldır iktidarda olduğuna işaret eden Bolat, teşkilatının vatandaşa güven vererek halkın sorunlarının çözümü için gayret gösterdiğini belirtti.

Bolat, Türkiye'nin prestijinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, dünyanın her yerinde saygıyla anılıp itibar gördüğünü ifade etti.

Partisinin birçok zorluk ve engellemelere rağmen iktidarını sürdürmeyi başardığını anlatan Bolat, Türkiye'nin zor bir dönemden ve süreçten geçtiğini söyledi.

- "Türkiye ve İslam ülkelerine çok önemli sorumluluk düşüyor"

İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösteren Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Filistin'deki mezalimi görüyorsunuz. Orada masum insanlar ve şehirler Gazze'de İsrail ordusu tarafından hedef gözetmeksizin bombalanıyor. Gazze'nin yüzde 30'u maalesef yıkıldı artık, bütün dünyanın bu gerçeği görüp Gazze'nin mutlaka uluslararası koruma altına alınıp korunması da büyük önem taşıyor. Burada Türkiye ve İslam ülkelerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Cumhurbaşkanımız gece gündüz Gazze'deki sivillerin ve şehrin korunması noktasında ve akan kanın durması noktasında Dışişleri Bakanımızla büyük gayret sarf ediyor. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir askeri gücünüz, güçlü bir siyasi yönetiminiz olursa dünyada sözünüz dinleniyor arkadaşlar. Bugün Türkiye dünyada lideriyle, yönetimiyle sözü dinlenen, etkili, güçlü, saygın bir ülke konumuna ulaştı. Bugüne kadar 21 yıldan bu yana buna emek veren bütün teşkilatlarımızda ve çalışmış bütün AK Partili kadrolardan Allah razı olsun diyoruz."

- "Biz görevimizi yapacağız"

Bolat, partisinin üyelerinden çalışmalarına ara vermeden devam etmelerini istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in kısa sürede yaralarını sararak çevre illere destek olabilecek konuma geldiğini dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Bütün gayemiz gelecekte Türkiye'mizin ebediyen bu topraklarda bizim ana yurdumuz, vatanımız olarak kıyamete kadar var olması, bizden sonraki nesillerin de bu topraklarda şehadet kanıyla sulanmış bu vatan topraklarında özgürce ve müreffeh bir şekilde, huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Biz görevimizi yapacağız, bizden sonrakiler görevlerini yapacak ve inşallah bu devran kıyamete kadar devam edecek."

Gaziantep'te partisinin 235 bin üyesi olduğu bilgisini paylaşan Bolat, teşkilatın üye sayısını daha da artırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.