Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştı

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, kruvaziyer turları turizm sektörünün gözdesi olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, ocak-eylül döneminde, ülkedeki limanları ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,5 artarak 752'den 876'ya çıktı. Aynı dönemde bu gemilerle seyahat eden yolcu sayısı da yüzde 54,1 yükselerek, 711 bin 813'ten 1 milyon 97 bin 175'e ulaştı.

Veriler, limanları ziyaret eden yolcular açısından değerlendirildiğinde, Kuşadası Limanı'na gelen yolcu sayısı bu yılın 9 ayında geçen yılın dönemine göre yüzde 66 arttı ve 603 bin 876'ya çıktı.

İstanbul'a gelen kruvaziyer yolcu da söz konusu dönemde, yüzde 48,5 yükselişle 261 bin 88 oldu. Bodrum'u 70 bin 651, Çeşme'yi 50 bin 898, Antalya'yı 19 bin 363 kruvaziyer ile gelen turist ziyaret etti. Diğer limanları ziyaret eden toplam yolcu sayısı da 91 bin 299 olarak kayıtlara geçti.