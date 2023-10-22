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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. 15.30'da başlayan görüşme saat 17.00 sıralarında sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 17:43, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 18:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme saat 15.30'da başladı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

1.5 saat süren görüşme saat 17.00 sıralarında sona erdi.

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