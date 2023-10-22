İzmir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 18:30, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 18:30
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Durdurulan hareketli bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.