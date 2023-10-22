Balık tutmak için gittiği nehirde ölü bulundu

Balık tutmak için nehir kıyısına giden emekli Yüksel Öztürk'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Nehir çevresine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Öztürk'ü suyun içinden hareketsiz halde buldu.

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