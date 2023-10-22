Linktree Türkiye'de kapatıldı

Farklı platformlara giden içeriklerin ve yönlendirmelerin tek bir linkte bir araya getirilerek sosyal medya platformlarına eklenmesini sağlayan Linktree'ye Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim engeli getirildi.

İşletmeler, influencer'lar, STK'lar ve birçok farklı medya kuruluşu gibi bizim de sıklıkla tercih ettiğimiz Linktree'nin erişim engeline sebep olarak "yasa dışı bahis ve terörün finansmanında kullanılması" gerekçe gösterildi.

Özellikle Instagram biyografilerinde sıklıkla tercih edilen Linktree'nin dünya genelinde 40 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Şu anda platforma giden "linktr.ee" uzantılı linklere tıkladığımızda ise karşımıza "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajı çıkıyor.