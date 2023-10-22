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Bakımevinde şüpheli ölüm

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın banyo yaptırıldıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar meydana gelmesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakımevi çalışanları Uraz'ın nadir görülen "Pemfigus "hastalığı sonucu öldüğünü ileri sürse de Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda ölüme yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalık bulunmadığı vurgulandı. Uraz'a banyo yaptıran tutuksuz 2 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 21:44, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 21:46
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Bakımevinde şüpheli ölüm

İzmir'de özel bir yaşlı bakımevinde Fatma Uraz (86), Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar ve deride soyulma meydana geldi.

Çalışanlar Uraz'a merhem sürerken, daha sonra kızarıkları fark eden yakınları kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de hayatını kaybetti.

Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. 2 çalışan, Uraz'ın yanık sebebiyle değil, nadir görülen "Pemfigus" hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu.

ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ÇIKARDI

Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu olduğu belirtildi.

İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken 2 tutuksuz sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BEKLENEN RAPOR GELDİ

İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda; Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi.

Raporun ardından iddia makamı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

HASTALIĞA RASTLANILMADI

Esas hakkında mütalaada sanıklar tarafından Uraz'ın ölüm sebebinin "Pemfigus" hastalığı olabileceğini söyledikleri ancak cildiye uzmanından alınan raporda hastalığa ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

Adli Tıp 1'inci İhtisas Kurulu tarafından tanzim edilen raporda da Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalık bulunmadığının belirtildiğine de vurgu yapıldı.

Mütalaada sanıkların beyanlarına itibar edilemeyeceği, söz konusu ölümün gerçekleşmesinde sanıkların kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı.

Mütalaada sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya yönelik savunma talebini kabul eden hakim duruşmayı erteledi.

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