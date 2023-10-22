Fenerbahçe 9'da 9 yaptı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenerek 9'da 9 yaptı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 21:04, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 21:05
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda ooynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazandı.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 17 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Ligde ilk yenilgisini alan Atakaş Hatayspor ise 14 puanda kaldı.