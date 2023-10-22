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Bartholomeos'tan dikkat çeken İsrail-Gazze savaşı açıklaması

Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinin ardından İsrail ile Filistin arasında ki çatışmalarla ilgili konuştu. Bartholomeos, "Mahmut Abbas, Şimon Peres ve bendenizi hep beraber müşterek bir zeytin ağacı, barış sembolü olan bir zeytin ağacı dikmeye davet etti. Ve hepimiz o zeytin ağacını diktik. Vatikan'a sık gittiğimden her ziyaretimde o zeytin ağacının ne kadar büyüdüğünü müşahede ettim. Ne yazık ki bu barış sembolü zeytin ağacı ürün vermedi. Ve ürün vermemesinin neticelerini işte bugünlerde, Orta Doğu'da görüyoruz. Dua etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 22:09, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 22:10
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Bartholomeos'tan dikkat çeken İsrail-Gazze savaşı açıklaması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bombalanan Kilise ve yaşanan ölümler sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yeniköy'de bulunan Kuddusü Şerif Rum Patrikhanesine bağlı Aya Yorgi Kilisesinde düzenlenen ayinin ardından, İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

'HEPİMİZ TEK VE BİR OLAN ALLAH'IN ÇOCUKLARIYIZ'

Bartholomeos, "Bu akşam özellikle Ortadoğu'da, Ukrayna'da barışın tesisi için dua ettik. Biz dini bir kurum olarak her zaman barıştan yanayız. Her zaman barış, beraberlik ve dostluk için dua ediyoruz. Fakat bu zor günlerde dualarımız daha sık, daha sıcak, daha yoğun olmaktadır. 2-3 gün önce Monaco prensliğinde bulunduğumuz zaman Kudüs patriği Teofilos kardeşimizle bir telefon görüşmemiz oldu, gerçekleştirdik. Ve oradaki durumu detaylarıyla, öğrenmiş olduk. Onların yanında olduğumuzu bildirdik ve gayet tabii ki yalnız Hristiyanların, yalnız Müslümanların, yalnız Yahudilerin yanında değil, bütün insan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hepimiz tek ve bir olan Allah'ın çocuklarıyız. Kardeş kardeşi öldürmemeli" dedi.

'BERABER DİKTİĞİMİZ ZEYTİN AĞACI ÜRÜN VERMEDİ'

Patrik Bartholomeos, "Mayıs 2014'te Kudüs'te bulundum. Sevgili kardeşlerim, Papa Hazretleriyle beraber müşterek bir kutsal ziyaret gerçekleştirmek istedik. Ve bu ziyaretin sonunda Papa Francis, beni Vatikan'a davet etti. Aynı zamanda dönemin İsrail cumhurbaşkanı rahmetli Şimon Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı da davet etti. Ve üçümüz Vatikan'a gittik. Kur'an-ı Kerim'den, Tevrat'tan, İncil'den dualar okuduk, ilahiler söyledik.

Fener Rum Patriği Bartholomeos: Vatikana diktiğimiz zeytin ağacının neden ürün vermediğini bu günlerde görüyoruz
Bu törenin sonunda Papa Hazretleri, Mahmut Abbas, Şimon Peres ve bendenizi hep beraber müşterek bir zeytin ağacı, barış sembolü olan bir zeytin ağacı dikmeye davet etti. Ve hepimiz o zeytin ağacını diktik. Vatikan'a sık gittiğimden her ziyaretimde o zeytin ağacının ne kadar büyüdüğünü müşahede ettim. Ne yazık ki, bu barış sembolü zeytin ağacı ürün vermedi. Ve ürün vermemesinin neticelerini işte bugünlerde, Orta Doğu'da görüyoruz. Dua etmeye devam edeceğiz. Problemler silahla çözülmez. Problemler diyalogla çözülür. Medeni insanlar olarak aynı masanın etrafında oturup problemleri konuşuruz, tartışırız, çözeriz" ifadelerini kullandı.

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