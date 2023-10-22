Zonguldak'ta şarampole devrilen pikapta baba kız hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 22:54, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 22:55
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kazım Özsoy'un kullandığı pikap, Güllük köyü girişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazım Özsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.