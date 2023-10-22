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Derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 74-62 yendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 22:55, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 22:56
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Derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İstanbul derbisinde Galatasaray Ekmas, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.

Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu mücadelenin ilk periyodunu konuk ekip, 22-18 önde bitirdi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla devreye 38-35'lik skorla galip girdi.

Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar farkın açılmasına izin vermese de Fenerbahçe, çeyreği 56-50 önde tamamlamayı başardı.

Son periyotta ise oyun üstünlüğünü eline geçiren sarı-lacivertli ekip, maçtan 74-62'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Yam Madar 15, Marko Guduric ve Johnathan Montley 11'er sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Galatasaray'da ise Sadık Emir Kabaca'nın 16, Buğrahan Tuncer'in de 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Öte yandan Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, sağlık sorunları sebebiyle Fenerbahçe karşısında takımın başında yer alamadı.

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