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İlk Filistin tezkeresi 1997 yılındaydı

MHP lideri Bahçeli'nin "Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalı" açıklaması "Gazze için tezkere mi çıkartılacak?" sorusunu gündeme getirdi. Mehmetçik daha önce 1997 yılında Erbakan'ın liderliğindeki Refah-Yol hükümeti döneminde çıkarılan tezkereyle Filistin'e gitti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 08:11, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 08:12
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İlk Filistin tezkeresi 1997 yılındaydı

Mehmetçik daha önce 1997'de Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah-Yol hükümeti döneminde çıkarılan tezkereyle Filistin'e gitti.

Mehmetçik, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah-Yol hükümeti, döneminde 1997'de Filistin'e gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır" şeklindeki açıklaması "Gazze için tezkere mi çıkartılacak?" sorusunu gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da "Türkiye'nin garantör ülke statüsünde barışı sağlamak için bölgede elinden geleni yapmaya hazır olduğuna" dair açıklamaları bu ihtimali güçlendirdi.

5 PARTİ DE DESTEK VERDİ

Arşivlere göre Ankara, ilk kez 1997 yılında Filistin'e asker gönderme kararı aldı. 20 Şubat 1997'de dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, TBMM'den Batı Şeria'daki El Halil'e geçici gözlem gücü statüsünde asker gönderme kararı çıkması için tezkere gönderdi. Tezkere, o dönem Meclis'te temsil edilen 5 siyasi parti olan RP, DYP, ANAP, CHP ve DSP'nin desteği ile geçti. TBMM'de alınan kararla Türk askeri gözlemci statüsüyle geçici süreliğine (3 ay) El Halil'e gönderildi.

HANGİ KAPSAMDA GİTTİ?

1994-1996 arasındaki İsrail'in saldırıları sonrasında başlayan gerginlik, 21 Ocak 1997'de imzalanan Hebron (El-Halil) Sözleşmesi ile El Halil'in Filistin'e devredilmesi ile son buldu. Sözleşmede, İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu temsil ederken Filistin'i Yaser Arafat temsil etti. Batı Şeria'nın Kudüs'ten sonraki en önemli kent olan El Halil'in statüsünün korunması için, 30 Ocak 1997 tarihinde Oslo'da imzalanan anlaşma ile uluslararası gözlemcilik görevi gücü oluşturuldu. Bu görevi, Türkiye, Danimarka, İtalya, İsveç, İsviçre ve Norveç üstlendi. Anlaşma, imzalandıktan 5 gün sonra 4 Şubat 1997'de Bakanlar Kurulu kararı ile onandı. 21 gün sonra 20 Şubat 1997'de TBMM'den tezkere çıktı ve ay sonunda Mehmetçik El Halil'e gitti.

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