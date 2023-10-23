Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Bankadan Faizsiz 20.000 TL Fırsatı!
Bankadan Faizsiz 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
Abur cubur enflasyonu
Abur cubur enflasyonu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis yoğun gündemle başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftaya da yoğun bir gündemle başlıyor. Genel Kurul'da çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiyeyi de içeren Torba Kanun teklifi görüşülecek. Öte yandan 2024 bütçesinin komisyon mesaisi de başlayacak

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 08:28, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 08:31
Yazdır
Meclis yoğun gündemle başlıyor

Haftalık çalışmasına 24 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.

Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi, Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 23 Ekim Pazartesi ve 24 Ekim Salı günü 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler

Ayrıca AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak.

Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

"Yarısı bizden" kampanyası düzenlenecek

Teklife göre, kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden gerçekleştirilecek.

İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan "yarısı bizden" kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım sağlanabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu da bu hafta toplanacak.

Salı ve çarşamba günü ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber