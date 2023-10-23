Galatasaray'ın konuğu Bayern Münih

Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Bankadan Faizsiz 20.000 TL Fırsatı!
Bankadan Faizsiz 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
Abur cubur enflasyonu
Abur cubur enflasyonu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'ın konuğu Bayern Münih

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Almanya temsilcisiyle karşılaşacak- RAMS Park'ta saat 19.45 başlayacak maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek- Sakatlığı bulunan sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Icardi'nin durumu yarın belli olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 08:58, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 08:59
Yazdır
Galatasaray'ın konuğu Bayern Münih

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

RAM Park'ta yapılacak maç, saat 19.45 başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, grupta 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih ise ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi, grupta 6 puanla zirvede yer alıyor.

- Icardi'nin durumu yarın belli olacak

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlık geçirdi.

Sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi'nin, Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.

- Ziyech kadroda yer alacak

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech, Bayern Münih maçının kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçtan sonra sakatlanan Faslı futbolcu, takımının son 5 resmi karşılaşmasında görev yapamadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Ziyech, Bayern Münih maçında formasına kavuşacak.

- Son 23 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

- Bayern Münih'te önemli eksikler

Bayern Münih'te 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Alman ekibinde tedavileri devam eden Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Bayern Münih'te sakatlığı yeni geçen tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in durumu ise belirsiz.

- Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber