ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) üniversitelerin akademik performansını özetleyen 2023-2024 Türkiye sıralamasında, tıp fakültesi olan üniversiteler listesinde Koç, olmayan üniversiteler listesinde ODTÜ, ülkenin en iyi üniversiteleri seçildi.

Bu yıl, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergelere yer verildi.

Bu yıl, URAP 2023-2024 Türkiye sıralamasında 183 üniversite yer aldı. Sıralamada, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ilk sırada ODTÜ yer aldı. ODTÜ'yü, İTÜ, Sabancı, Bilkent, Gebze Teknik ve Yıldız Teknik, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Anadolu Üniversiteleri izledi.

Koç Üniversitesi de tıp fakültesi olan üniversiteler arasında birinci sırada yer aldı. Koç Üniversitesini, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, Ege, Marmara, Erciyes, Atatürk ve Dokuz Eylül üniversiteleri takip etti.

- Genel sıralamada Koç birinci sırada

URAP Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliği elde etti. Hacettepe ikinci, ODTÜ üçüncü, Ankara dördüncü, İTÜ beşinci, İstanbul altıncı, Sabancı yedinci, Gazi sekizinci, Ege dokuzuncu, Bilkent onuncu sırada yer alan üniversiteler oldu.

Türkiye sıralamasında yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Sıralama tablolarına, bugünden itibaren https://newtr.urapcenter.org/ adresinden ulaşılabilecek.