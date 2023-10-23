Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki

Öğretmenlere mobbing uygulandığını savunan Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, okul önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, geçtiğimiz hafta içerisinde okul müdürünün öğretmenler odasına kamera yerleştirdiği bilgisini aldıklarını belirterek, sendika üyelerinin talepleri doğrultusunda beklediklerini söyledi.

Cuma günü mesai bitimine kadar kameraların sökülmediğini ve öğretmenler odasında durduğunu gördüklerinin dile getiren Aydın, "Öğretmenler odası özel yaşam alanlarıdır. Öğretmenler odasına kamera yerleştirmek demek eğitim çalışanlarının, öğretmen arkadaşlarımızın dinlenme esnasında özel yaşamlarına müdahale etmektir. Bu durum mevzuat ilkelerine göre de, etik ilkelerine de göre de, mahkeme kararlarına da uyum göstermez. Türk Eğitim Sen olarak bu sürecin takipçisi olacağız. İlimiz yetkilileri ile de görüşerek gerekli soruşturmanın açılabilmesi içinde başvuruda bulunacağız" dedi.

"Burada müdür bey neyi amaçlamak istemiştir" diye soran Aydın, "Okulda nasıl bir güvenlik eksikliği vardır da öğretmenler odasına kamera yerleştirerek güvenliği üst düzeye çıkarmak amacındadır. Muhtemelen sorulsa güvenlik tedbirleri amacıyla yaptığını iddia edecektir. Ama biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı bunun da çerçevesinin çizmiştir. Evet okullarımızda güvenlik tedbirleri ziyadesiyle alınmalıdır. Okullarda güvenlik tedbirleri önem arz etmektedir. Ama okul içerisinde hangi alanlarda kamera olup olmayacağını bakanlık belirlemiştir. Dolaysıyla spor salonlarına, yüzme havuzlarına, tuvaletlere, ibadethanelere nasıl ki kamera konamıyorsa öğretmenler odası da özel yaşam alanıdır. Ve buraya da kamera konulamaz" ifadelerini kullandı.