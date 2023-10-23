Trafiğe eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 93,9 artarak 198 bin 740 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 4,6 azalışla 2 bin 467 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı eylülde 196 bin 273 arttı.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde aylık bazda yüzde 15,5 azaldı. Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 arttı, kamyonette yüzde 27, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 228,3, motosiklette yüzde 153,4, otomobilde yüzde 85, otobüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,6, kamyonette yüzde 21,5, traktörde yüzde 12,6 ve kamyonda yüzde 1,9 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,9 artışla 28 milyon 183 bin 745'e çıktı. Bu taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde 774 bin 507 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 61,2'sini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Eylülde 73 bin 684 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 12,1 ile Renault, yüzde 8,9 ile Fiat, yüzde 7,6 ile Volkswagen oldu.Ocak-eylül döneminde 1 milyon 723 bin 953 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 artış gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 66,3'ü benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 9'u hibrit, yüzde 5,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araçlar oldu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bin 44 otomobilin ise yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli olduğu görüldü.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobilin yüzde 34,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,7'si 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 6'sı 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk, yüzde 34,8 ile gri, yüzde 27,9 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi oldu.