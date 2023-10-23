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Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa dava

Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 11:35, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 11:36
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Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa dava

Adli kontrol tedbiri uygulanan H.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen H.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık S.Ç'nin ifadelerine yer verildi.

Sanık H.Y. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Biz FETÖ'ye bağlı evde kalıyorduk. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Bizden de sürekli örgüt elebaşına ait kitapları okumamızı istiyordu. Sanık örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu. Kendisi kaldığımız örgüt evinin ihtiyaçları için bizden para toplardı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan H.Y'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütün düzenlediği yurt dışı gezisine katıldığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği, örgütsel sohbet düzenlediği, ByLock yazışmasında adının geçtiği ve "ev ablası" olarak FETÖ'ye ait evlerin ihtiyaçlarını sağladığı anlatılarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık H.Y. iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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