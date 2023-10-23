Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

Örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyon sonucu 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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